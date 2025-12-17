Mercoledì 17 dicembre, presso il Palazzo Pantaleo, alle ore 11, il regista Alfredo Traversa coordina l’incontro “Atleti della cultura” in vista dei Giochi del Mediterraneo, con una serie di interventi di operatori culturali e associazioni, e le conclusioni affidate a Fabrizio Iurlano.

Nel Palazzo della Provincia, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, si svolgono le proiezioni dei film per le sezioni “Memory” e “Palestine”, con commenti del critico cinematografico Livio Costarella.

Nel pomeriggio, sempre a Palazzo Pantaleo, si tengono workshop aperti a professionisti e amatori del mondo del cinema: alle 16 la fotografa e regista Valentina Belli presenta “Vedere il contemporaneo: la direzione della fotografia oggi”, mentre alle 18 l’artista visivo e scenografo Gaetano Russo presenta “Tra Cinema e Teatro: il lavoro dello scenografo”. La partecipazione ai workshop non richiede prenotazione.

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito www.mostracinemataranto.org e sulle pagine Facebook e Instagram “Mostra del Cinema di Taranto”. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

La Mostra del Cinema di Taranto “Levante: dove l’Oriente incontra l’Occidente” è sostenuta dal Poc Puglia, Area tematica 06-Linea di Intervento 06.02 “Attività culturali”, Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia, e realizzata con la partecipazione del Comune di Taranto. L’evento ha ottenuto i patrocini di Regione Puglia, Comune di Taranto, Provincia di Taranto e altri enti e organizzazioni.