Mostra “CAOS DENTRO” a Reggio Emilia: benessere mentale e arte

In occasione della Settimana della Salute Mentale che si svolgerà a Reggio Emilia, il Circolo AICS “Il Borgo” e Giuseppe Caleffi, presidente della Casa Museo Antonio Ligabue, presentano la mostra fotografica “CAOS DENTRO.” Questa rassegna, realizzata dal fotografo Giuliano Grittini, si concentra su Alda Merini e Antonio Ligabue ed è supportata da diverse associazioni locali. L’obiettivo è promuovere il benessere psicologico attraverso iniziative e progetti educativi per la comunità.

L’inaugurazione è prevista per il 20 settembre alle ore 18.00, e la mostra rimarrà aperta fino all’8 dicembre. Durante l’evento interverranno i critici d’arte Marco Cagnolati e Angelo Leidi. La poetessa Elena Piccinini reciterà delle liriche dal suo libro “Il silenzio del Furetto” e alcune poesie di Alda Merini. Sarà presente anche la cantante Giorgia Cifarelli, che interpreterà alcune opere della Merini. L’allestimento della mostra è curato dalla vice presidente del museo Claudia Fragni e da Gilda Sassi.

La mostra rappresenta un legame simbolico tra Alda Merini e Antonio Ligabue, due artisti che hanno vissuto esperienze di sofferenza e isolamento, affrontando temi legati alla follia e alla marginalizzazione. Cagnolati e Grittini hanno già partecipato alla Biennale di Venezia, presentando anche opere della Merini in un contesto artistico significativo.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Casa Museo Antonio Ligabue a Gualtieri.