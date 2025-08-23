Mostra a Wiesbaden esplora la vita delle donne in prostituzione

Dall’11 settembre al 26 ottobre, la mostra “Senza volto – Donne nella Prostituzione” sarà visitabile presso la Kunsthaus di Wiesbaden, corredata da un programma di eventi.

L’esposizione affronta un tema spesso considerato tabù: la vita delle donne che si prostituiscono, molte delle quali sentono la necessità di nascondere la loro identità. Attraverso il lavoro del fotografo Hyp Yerlikaya, che ha documentato le esperienze di queste donne in collaborazione con il centro di consulenza Amalie, 40 immagini e testi raccontano le loro storie, segnalando le paure e i sogni di chi cerca una vita migliore in Germania.

Nonostante le leggi per la protezione delle prostitute, molte di queste donne vivono ai margini della società. Il progetto mira a sensibilizzare il pubblico sulle condizioni di vita delle prostitute, spesso precarie, e il centro Amalie fornisce assistenza e sostegno a queste donne.

Inaugurazione prevista il 10 settembre, seguita da una serie di conferenze e proiezioni. Il 17 settembre si terrà una conferenza sulla prostituzione e la criminalità organizzata, mentre il 18 settembre sarà proiettato il documentario “Irreführung”, che racconta l’esperienza di donne che sono riuscite a uscire dalla prostituzione. Il 24 settembre, una discussione approfondirà il mercato della prostituzione e le dinamiche tra clientela e sfruttamento.

Ulteriori eventi includono workshop sulla protezione dei minori dalla tratta e una tavola rotonda sul femminismo, tutti focalizzati su come affrontare le sfide legate al tema della prostituzione.