Mosetti-Bettarini, Antonella rompe il silenzio sul gossip con Niccolò

Questa mattina il settimanale Diva & Donna ha lanciato un’indiscrezione su Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini che puzzava di bufala lontano un miglio. E infatti l’ex showgirl, tramite le sue storie di Instagram, ha categoricamente smentito.

“Non trovo carino dire cose in più perché altrimenti la gente ci sguazza sopra e non è carino, ma smentisco tutto quello che sta uscendo ora. Non ha senso nulla. Più di questo non dico”.