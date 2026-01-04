Moser sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

Francesco Moser, un leggendario corridore di 75 anni, ha raccontato uno dei momenti più terrificanti della sua vita. In un’intervista, ha sostenuto con convinzione la proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti del deputato Roberto Pella, affermando di aver rischiato grosso in Sardegna quando un camion lo affiancò in curva e lui fu costretto a finire in un campo per evitarlo.

Moser sostiene che la legge salverà chi va in bici e che un tempo i campioni venivano in Italia ad allenarsi, mentre ora preferiscono la Spagna o l’Oman perché in Italia le auto ti investono, mentre all’estero si mantengono a distanza maggiore. Le misure della legge Pella, come il casco obbligatorio, luci posteriori di giorno, massimo dieci ciclisti per gruppo e il divieto di procedere affiancati oltre due, trovano il suo appoggio.

Tuttavia, Moser non addossa tutte le colpe agli automobilisti, sottolineando che anche i ciclisti hanno responsabilità e non devono pensare di essere i padroni della strada. Il vero problema, a suo parere, è che bisogna imparare a sopportarsi, poiché ci sono automobilisti che suonano, insultano o vanno addosso ai ciclisti.