14.9 C
Roma
domenica – 4 Gennaio 2026
Sport

Moser sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

Da stranotizie
Moser sulla sicurezza dei ciclisti in Italia

Francesco Moser, un leggendario corridore di 75 anni, ha raccontato uno dei momenti più terrificanti della sua vita. In un’intervista, ha sostenuto con convinzione la proposta di legge sulla sicurezza dei ciclisti del deputato Roberto Pella, affermando di aver rischiato grosso in Sardegna quando un camion lo affiancò in curva e lui fu costretto a finire in un campo per evitarlo.

Moser sostiene che la legge salverà chi va in bici e che un tempo i campioni venivano in Italia ad allenarsi, mentre ora preferiscono la Spagna o l’Oman perché in Italia le auto ti investono, mentre all’estero si mantengono a distanza maggiore. Le misure della legge Pella, come il casco obbligatorio, luci posteriori di giorno, massimo dieci ciclisti per gruppo e il divieto di procedere affiancati oltre due, trovano il suo appoggio.

Tuttavia, Moser non addossa tutte le colpe agli automobilisti, sottolineando che anche i ciclisti hanno responsabilità e non devono pensare di essere i padroni della strada. Il vero problema, a suo parere, è che bisogna imparare a sopportarsi, poiché ci sono automobilisti che suonano, insultano o vanno addosso ai ciclisti.

Articolo precedente
Nuovo farmaco contro l’ictus in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Salite in bici Italia

Ciclocross donne Belgio

2025: un anno di sconvolgimenti

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.