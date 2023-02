Moser, la prima uscita da single è insieme ad un volto noto “Archiviata la storia con Cecilia”

Quasi sei anni d’amore (anche se con una pausa) e a novembre c’è stata anche la proposta di matrimonio, ma ieri è arrivata la notizia della rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. L’indiscrezione è stata data in anteprima da Dagospia e Pipol Gossip, che hanno parlato anche di un presunto tradimento: “Gli indizi parlano chiaro, il loro amore è storia vecchia. Delle fonti attendibili dicono che lui non vive più con Cecilia. Lei non porta nemmeno più l’anello. Sembra che tutto sia da ricondurre ad un tradimento di lui, che la Rodriguez ha scoperto senza volerlo“.

L’ex naufrago però non si piange addosso e ieri sera è uscito con un volto noto, già presente nelle vecchie serate da single di Ignazio: Andrea Damante. E proprio il dj aveva mandato un video messaggio di auguri a Verissimo dopo la proposta di matrimonio fatta a Cecilia.

“Ignazio Moser, archiviata la storia con Cecilia Rodriguez, ritorna a godersi la vita da single. Con lui, in una serata che corrisponde a due notti fa, appare Andrea Damante (suo amico da sempre), Fred De Palma, e Lazza (che da martedì vedremo in gara a Sanremo). – riporta Pipol Gossip – Nel cuore del ragazzo pare che da adesso non ci sia più spazio per la sorella di Belen”.

Ignazio Moser a Verissimo: “La proposta doveva arrivare dopo tutti questi anni”.