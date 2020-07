Una decina le imbarcazioni che si sono radunate nello spazio acqueo davanti a Piazza San Marco per un’azione di protesta contro il Mose, in occasione della prova generale delle paratoie in programma oggi, alla quale sarà presente il premier Giuseppe Conte. Guardati a vista da imbarcazioni della polizia, i barchini hanno bandiere contro le grandi navi e contro quella che definiscono un’opera inutile.

Per i detrattori del Mose, l’opera, che ha richiesto anni di lavoro e finanziamenti ingenti, sarebbe obsoleta. Il Mose dovrebbe essere terminato entro il 31 dicembre 2021.

Per l’evento la Laguna è stata completamente chiusa al traffico marittimo. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha accolto al suo arrivo all’isola artificiale del Lido il premier Conte per la cerimonia. Alla prova sono presenti i ministri Lucia Lamorgese, Paola De Micheli e Federico D’Incà e il sindaco Luigi Brugnaro.

Sull’isola artificiale che divide la Bocca di Porto del Lido è stata approntata una ‘control room’ da cui si possono seguire le operazioni di sollevamento e discesa delle paratoie nelle quattro ‘bocche’, da nord a sud: Lido-Treporti, Lido-San Nicolò, Malamocco e Chioggia.