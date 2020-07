“Siamo qui per un test, non è passerella”. Il premier Giuseppe Conte, assieme alla ministra delle infrastrutture Paola De Micheli e al ministro degli interni Luciana Lamorgese, oggi all’isola artificiale davanti al Lido per la cerimonia di avvio del test che vedrà per la prima volta tutte le 78 paratoie del Mose alle tre bocche di porto della Laguna alzarsi in contemporanea. Al suo arrivo Conte ha salutato, con il tocco del gomito, il governatore veneto Luca Zaia, tra loro un brevissimo scambio di battute. Prima del test, premier e ministri hanno visitato la control room da dove verrà dato il via. Secondo il premier, l’opera sarà “completa nel 2021 ma siamo in anticipo sui tempi”

