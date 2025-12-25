Morto veterinario degli animali delle star a New York

Lewis Howard Berman, un veterinario di New York, è morto nella sua casa di Manhattan all’età di 90 anni a causa di complicazioni legate a un’insufficienza cardiaca congestizia. stato a lungo un punto di riferimento per migliaia di proprietari di animali, incluse personalità come Henry Kissinger, Jacqueline Kennedy Onassis, Andy Warhol, Lauren Bacall, Henry Fonda, Ralph Lauren e membri delle famiglie Kennedy e Trump.

Fondatore nel 1961 del Park East Animal Hospital, nell’Upper East Side di New York, Berman è stato un punto di riferimento per molti proprietari di animali. Nato e cresciuto a Manhattan, nel quartiere di Inwood, scoprì la vocazione per la veterinaria da adolescente, dopo che un medico riuscì a salvare il suo primo cane. Si laureò alla Cornell University College of Veterinary Medicine e aprì il suo ambulatorio a New York, che divenne uno dei più frequentati della metropoli.

L’ospedale veterinario di Park East divenne noto non solo per l’eccellenza clinica, ma anche per l’atmosfera familiare. Nella sala d’attesa non era raro incontrare attori, scrittori, musicisti e stilisti accanto a clienti comuni, accomunati dalla fiducia in un veterinario noto per la sua empatia, il rigore professionale e un umorismo sottile. Oltre all’attività clinica, Berman è stato a lungo impegnato nel mondo della protezione animale e ha fatto parte del consiglio di amministrazione dell’Animal Rescue Fund of the Hamptons.