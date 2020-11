“Il Covid ci ha portato via una vera leggenda della musica italiana: addio a Stefano D’Orazio, mitico batterista dei Pooh”. E’ il post pubblicato sul profilo ufficiale di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. A dare per primo l’annuncio della morte dell’artista è stato Bobo Craxi. Poi il post dagli altri componenti dei Pooh: “Stefano ci ha lasciato… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia”. E tra le lacrime, anche Loretta Goggi in diretta a ‘Tale e Quale Show’ su Rai1: “Una notizia improvvisa, che ci lascia senza parole, costernati. Non sapevo avesse una malattia pregressa ma il Covid ha colpito ancora”.

Fonte