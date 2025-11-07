Morto Pietro Rosetta, l’esperto di oculistica milanese

Il campo della medicina oculistica piange la scomparsa di un grande esperto. È morto Pietro Rosetta, noto medico chirurgo di 61 anni, che dirigeva l’Unità operativa di Oculistica presso l’Istituto Humanitas San Pio X di Milano.

Rosetta era specializzato in Oftalmologia e aveva iniziato la sua carriera presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della chirurgia dei trapianti corneali. Era anche membro di importanti società scientifiche sia nazionali che internazionali, come l’American Academy of Ophthalmology e la Società Oftalmologica Italiana.

Oltre alla sua attività clinica, Rosetta contribuiva al forum dedicato all’oculistica del «Corriere», rispondendo alle domande dei lettori. Nel corso della sua carriera, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il premio AIDO per il suo impegno nella donazione e nel prelievo di cornee. Ha lavorato anche alla Clinica Oculistica della Fondazione Oftalmologica A. de Rothschild di Parigi e ha conseguito un riconoscimento come assistente straniero in Oftalmologia.

Dal 1997 al 2019, Rosetta è stato parte dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, dove si è dedicato alla patologia corneale e ai trapianti. Era autore di molte pubblicazioni scientifiche, contribuendo significativamente all’introduzione del cross-linking corneale in Italia, una tecnica innovativa per il trattamento del cheratocono e delle infezioni corneali. Le sue aree di specializzazione includevano la chirurgia corneale, della cataratta e refrattiva.