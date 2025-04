Morto Papa Francesco, il lutto di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo profondo dolore per la morte di Papa Francesco, evidenziando il vuoto lasciato da un punto di riferimento significativo. Ha sottolineato che la scomparsa del Pontefice provoca tristezza tanto in Italia quanto nel mondo, richiamando l’importanza del suo insegnamento, che promuoveva i valori evangelici, la solidarietà e la pace. Mattarella ha evidenziato il ruolo di Francesco come uomo di speranza, capace di affrontare le difficoltà, e ha citato il suo impegno per i più deboli, i migranti e le periferie.

Nel suo messaggio, Saluto la benedizione di Pasqua di Francesco come un addio alla Chiesa e all’umanità, sottolineando che l’eredità del Papa va tradotta in responsabilità quotidiane. La collaborazione tra Mattarella e Francesco è stata costante, caratterizzata da un dialogo su temi importanti come la pandemia, la guerra e le sfide tecnologiche. Entrambi hanno lavorato per una soluzione pacifica ai conflitti come quelli in Ucraina e Medio Oriente, richiamando l’attenzione sui pericoli delle nuove tecnologie.

Mattarella ha anche riconosciuto l’importanza della dignità del lavoro e della lotta contro la povertà e l’emarginazione, sottolineando come i problemi giovanili siano legati all’insufficienza di opportunità lavorative. La collaborazione è fondamentale nella lotta contro il terrorismo e per affrontare la crisi migratoria, esprimendo preoccupazione per la trasformazione del Mediterraneo.

Il legame tra Mattarella e Francesco ha superato la diplomazia, instaurando un’amicizia profonda. Entrambi condividono l’impegno per la legalità e la giustizia, riflettendo un ideale comune che valorizza il servizio al bene comune.