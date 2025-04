Morto Papa Francesco, il dolore di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esprime profondo dolore per la morte di Papa Francesco, sottolineando il vuoto lasciato da un leader che ha sempre rappresentato un punto di riferimento. La scomparsa del Papa genera emozione tra gli italiani e nel mondo, richiamando il suo insegnamento che promuoveva la solidarietà, il supporto ai più deboli e la pace. Mattarella evidenzia anche la necessità di tradurre la riconoscenza verso Francesco in responsabilità, impegnandosi negli ideali che lui ha sostenuto.

In un video messaggio sul sito del Quirinale, Mattarella ricorda il contributo di Francesco, evidenziando la sua attenzione per i poveri e i migranti, e la sua speranza in un futuro migliore anche durante la malattia. Il presidente menziona l’importanza del messaggio di Pasqua del Papa, considerandolo un saluto alla Chiesa e alla comunità globale, invitando a non limitarsi al ricordo, ma a perseguire attivamente gli ideali del Pontefice.

Entrambi, Papa Francesco e Mattarella, hanno condiviso un legame di amicizia e sintonia, affrontando insieme questioni importanti come la pandemia, i conflitti internazionali e l’immigrazione. Il presidente riconosce l’impatto dell’enciclica ‘Laudato si’ e concorda con il Papa sulla necessità di una risposta collettiva alle sfide globali, inclusi i cambiamenti climatici e la crisi migratoria.

Infine, Mattarella sottolinea la rilevanza del dialogo interreligioso e dell’impegno per il bene comune come elementi fondamentali per una vera democrazia, assicurando che il popolo italiano non dimentica il servizio e l’impegno di Francesco per la giustizia e la legalità.