Morto Papa Francesco, Carlo Conti ricorda il videomessaggio a Sanremo 2025

Un “momento unico, irripetibile”. Così Carlo Conti ricorda, parlando con l’AdnKronos, l’apparizione di Papa Francesco all’ultima edizione del Festival di Sanremo tramite un videomessaggio. Conti esprime il suo cordoglio per la morte del Papa, dicendo che è una giornata triste per l’umanità, sia per i credenti che per i non credenti. Sottolinea la grandezza di Francesco, che è stato significativo non solo per i suoi seguaci ma anche per chi non crede. Conti, condividendo i suoi ricordi dell’incontro con il Papa, menziona la giornata mondiale dei bambini che ha avuto l’onore di condurre allo stadio Olimpico.

Conti racconta di aver scritto una lettera a Papa Francesco, chiedendo un messaggio per il Festival di Sanremo, cosa che sembrava improbabile ma che si è realizzata, dimostrando la volontà del Papa di intervenire. Il messaggio conteneva un forte appello alla pace, con particolare attenzione ai bambini indifesi, innocenti di fronte alla violenza e alle guerre nel mondo. In quella occasione, Francesco ha ricordato con affetto come sua madre gli facesse ascoltare la musica da bambino, enfatizzando così l’importanza della musica nella vita. Conti conclude affermando che è stato un momento straordinario e irripetibile, testimoniando l’impatto duraturo che Papa Francesco ha avuto su molte persone, riflettendo sia la sua spiritualità che la sua umanità.