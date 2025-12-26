Morto Paolo Bontempi re degli organi

Paolo Bontempi, noto imprenditore e ingegnere, è morto all’età di 91 anni. Era conosciuto per aver reso la musica accessibile a tutti, in particolare ai bambini, attraverso i suoi strumenti musicali giocattolo.

Bontempi aveva iniziato la sua carriera nella piccola bottega di fisarmoniche del padre, Egisto, e aveva poi trasformato l’azienda in un’industria leader nel settore della produzione di strumenti musicali educativi. La sua società, che porta il suo nome, era tra le prime al mondo a riprodurre strumenti musicali in forma giocattolo e divenne un punto di riferimento anche all’estero.

Il marchio Bontempi è noto per aver prodotto strumenti come il Chord Organ, che imitava il piano Hammond, e il “metodo Bontempi”, che permetteva di cominciare a suonare fin da subito. L’azienda aveva anche ottenuto importanti licenze internazionali, come Walt Disney, Warner Bros e Barbie, e aveva portato personaggi come Mickey Mouse nelle camerette dei bambini.

Bontempi aveva ricevuto il Premio Mugellini per aver avvicinato i bambini alla musica in modo naturale e diretto. La notizia della sua morte è stata diffusa dopo che i funerali si sono svolti in forma strettamente privata. La sindaca di Potenza Picena, Noemi Tartabini, ha espresso le sue condoglianze alla famiglia di Bontempi, sottolineando il suo contributo alla musica e alla cultura della città.