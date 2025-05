Morto Nino Marazzita, il legale aveva 87 anni.

Si è spento all’età di 87 anni Nino Marazzita, avvocato, giornalista e scrittore, nato a Palmi, in Calabria, il 2 aprile 1938. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal figlio Giuseppe, che ha sottolineato la lotta del padre nell’ultima battaglia e il grande vuoto che lascia, insieme al ricordo della sua intelligenza e umanità.

Marazzita esercitava la professione forense dal 1965, partecipando a processi di grande rilevanza. Ha difeso Pietro Pacciani in appello e assistito la famiglia Bianchi per la morte di Milena Bianchi in Tunisia. Inoltre, è stato avvocato di parte civile nel processo per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini e rappresentante della famiglia di Rosaria Lopez nel processo del massacro del Circeo. Ha difeso anche Eleonora Moro nel caso relativo all’omicidio di Aldo Moro e Donato Bilancia.

Oltre alla carriera forense, Marazzita ha diretto la rivista giuridica ‘L’Eloquenza’ e, dal 1985 al 1995, ha condotto programmi radiofonici su Radiouno, come ‘Uno studio per voi’. Ha partecipato a numerosi programmi televisivi e radiofonici, affrontando tematiche giuridiche e casi di cronaca. Ha collaborato con riviste come ‘Detective & Crime’ e ‘Polizia e Democrazia’, ed è stato il conduttore della rubrica ‘L’Avvocato risponde’ su Rai Due.

Dal 2013 al 2019, ha fatto parte del cast giuridico dei programmi ‘Forum’ e ‘Lo Sportello di Forum’. È stato coautore, insieme a Matilde Amorosi, del libro ‘L’avvocato dei diavoli’, pubblicato nel 2006.