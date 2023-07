Morto monsignor Luigi Bettazzi, era l'ultimo padre conciliare vivente

E’ morto all’alba di oggi Monsignor Luigi Bettazzi, 99 anni, cento il 26 novembre prossimo, trentatré dei quali vescovo di Ivrea (1966-1999), ultimo padre conciliare viventi. Ne dà notizia Vatican News, spiegando che le sue condizioni di salute si erano aggravate nell’ultimo periodo. Mons. Bettazzi aveva partecipato al Concilio Vaticano II a fianco al cardinale Lercaro, di cui era stato ausiliare. Per 33 anni vescovo di Ivrea, per 17 presidente di Pax Christi, è stato autore di diverse pubblicazioni e fautore del dialogo anche con i non credenti.

Nato a Treviso il 26 novembre 1923, o



rdinato sacerdote ventitré anni dopo, Bettazzi, ricostruisce Vatican news, si era laureato in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana e poi in Filosofia all’Università degli Studi Alma Mater di Bologna. Proprio nell’arcidiocesi felsinea era stato vescovo ausiliare del cardinale Giacomo Lercaro, al cui fianco aveva preso parte al Concilio Vaticano II – di cui Lercaro era stato tra i protagonisti – partecipando alle sessioni finali dell’assemblea nel lontano 1963.

Il 16 novembre 1965, pochi giorni prima della chiusura del Concilio, scese con una quarantina di padri conciliari – principalmente latinoamericani – nelle Catacombe di Domitilla a Roma per celebrare una Eucaristia chiedendo fedeltà allo Spirito di Gesù. Al termine, tutti i vescovi firmarono il famoso Patto con cui esortavano i “fratelli nell’Episcopato” a portare avanti una “vita di povertà”, una Chiesa “serva e povera”, come suggerito da Giovanni XXIII.

Dal 1966 al 1999 Bettazzi ha poi guidato la Diocesi di Ivrea; nel 1968 è stato nominato presidente nazionale, poi nel 1978 internazionale, di Pax Christi, movimento cattolico fortemente impegnato sul tema della Giustizia e della Pace. La pace, quella di cui Bettazzi si fece profeta e portavoce con continui appelli, con l’invito fermo all’obiezione fiscale alle spese militari, con il sostegno all’“Educazione alla pace” per il quale fu insignito nell’85 del Premio internazionale Unesco, con l’adesione ai movimenti pacifisti, con la marcia a Sarajevo nel 1992, nel pieno della guerra civile in Bosnia ed Erzegovina, fianco a fianco con un don Tonino Bello messo duramente alla prova dalla malattia, al quale padre Luigi restò vicino fino alla morte, l’ultimo a tenere la mano del vescovo di Molfetta.

Nel corso della sua lunga vita, Bettazzi ha vinto premi e firmato numerose e importanti pubblicazioni sia in campo religioso sia in campo sociale. E in campo religioso e in campo sociale, ha condotto diverse iniziative a fianco alla Fuci e ai lavoratori delle aziende italiane. Oltre alla pace, è stato strenuo sostenitore del dialogo: con credenti, non credenti, altre comunità religiose. Così, diceva, si potevano testimoniare i valori di quel Concilio Vaticano II che – come affermato in una intervista a Vatican News in occasione dei 60 anni dell’evento ecclesiale – non fu una “rivoluzione” perché “la rivoluzione vorrebbe dire cambiare tutto”, ma una “forte evoluzione”.

Si diceva fiero della sua missione di dialogo, Bettazzi, scrive ancora Vatican News. Fu questo a muoverne la mano, nel luglio 1976, per scrivere una lettera aperta ad Enrico Berlinguer, allora segretario del Partito Comunista italiano, in cui si scusava per l’“ingenuità” del suo scritto ma affermava che era “legittimo e doveroso, per un vescovo, aprirsi al dialogo, interessandosi in qualche modo perché si realizzi la giustizia e cresca una più autentica solidarietà tra gli uomini”. Berlinguer attese un anno, ma poi nell’ottobre 1977 rispose rivelando quanto fosse cambiata la militanza comunista, formulando la definizione del Partito come “non teista, non ateista e non antiteista” e ringraziando pure il vescovo per aver sollevato problemi “la cui soluzione positiva è molto importante per l’avvenire della società e dell’Italia, per una serena convivenza fra tutti i nostri concittadini, non credenti e credenti”. Bettazzi fu aspramente criticato per questo scambio di idee, rimasto tuttavia importante per la cultura politica italiana, segno anche della possibilità di ascoltarsi e comprendersi nonostante la profonda diversità dei mondi rappresentati.

È del 1978 la scelta di offrirsi insieme ad altri due vescovi, Clemente Riva e Alberto Ablondi, in ostaggio in cambio della libertà al presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse. La trattativa però non ebbe mai seguito, anche perché la Curia lo impedì.

Nel 2018, in sedia a rotelle e sotto un sole cocente, era a Molfetta alla Messa di Papa Francesco in visita pastorale nei luoghi di don Tonino Bello. Con un guizzo nei caratteristici occhi azzurri, raccontava ai giornalisti presenti di aver potuto stringere la mano a quel Papa argentino il cui magistero – affermava lui, tra gli ultimi partecipanti – proseguiva la linea del Concilio. Soprattutto Bettazzi apprezzava la sinodalità, quale proseguimento di quell'”allargamento della collegialità” auspicato dai padri del Vaticano II che non è svalutazione della gerarchia ma è rivalutazione del “popolo di Dio” e della “responsabilità di ogni battezzato nella vita della Chiesa”.