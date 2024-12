Morto Mauro Bettarini, padre di Stefano: chi era l’ex suocero di Simona Ventura?

Mauro Bettarini, padre dell’ex calciatore Stefano Bettarini, è deceduto all’età di 86 anni. La notizia della scomparsa è stata diffusa dallo stesso Stefano e dai suoi figli, Niccolò e Giacomo, nati dal matrimonio dell’ex calciatore con Simona Ventura. I familiari hanno condiviso ricordi affettuosi su Instagram, rendendo omaggio all’uomo che aveva anche una carriera nel calcio, oltre a quella di allenatore di squadre minori.

Mauro Bettarini, nato nel 1938, ha avuto un’infanzia nel calcio, giocando come portiere per le giovanili della Roma negli Anni Cinquanta. Tuttavia, la sua carriera calcistica fu interrotta a causa di una bocciatura scolastica che non gli permise di continuare nel suo sogno. In seguito, dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, Mauro intraprese la carriera di assicuratore, ma non abbandonò mai il suo amore per il calcio. Tornò a giocare come portiere per il Poggibonsi dal 1967 al 1971, partecipando a campionati di Serie D e Promozione, e successivamente assunse anche il ruolo di allenatore nella medesima squadra.

Mauro ha sempre mantenuto una forte passione per il calcio, che ha saputo trasmettere a suo figlio Stefano, con il quale aveva un legame molto profondo. Gli scatti che Stefano condivideva sui social media ritraggono momenti felici trascorsi insieme alla famiglia e mostrano il rispetto e l’amore che univa padre e figlio. È emerso che Mauro Bettarini è stato anche padre di Simona Bettarini e che il suo matrimonio con Nice durò 55 anni.

La morte di Mauro ha suscitato grande tristezza tra i suoi cari, che hanno voluto ricordarlo attraverso le piattaforme social, condividendo i loro pensieri e ricordi. Il legame con il calcio ha permeato la vita di Mauro, evidenziando una dedizione che ha influenzato non solo la sua vita, ma anche quella dei suoi figli e nipoti. Con il suo addio, la famiglia perde una figura amata e rispettata, il cui ricordo rimarrà vivo attraverso gli affetti e la passione per lo sport che ha condiviso.