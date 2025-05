Morto Marco Causi, ex assessore e vicesindaco di Roma: aveva 68 anni

È morto Marco Causi, esponente politico del PD, a 68 anni. Ha ricoperto il ruolo di assessore al Bilancio del Comune di Roma dal 2001 al 2008, sotto la guida del sindaco Walter Veltroni, e successivamente è stato vicesindaco tra luglio e ottobre 2015 con Ignazio Marino. Ha inoltre servito come deputato tra il 2008 e il 2018, occupandosi di questioni finanziarie e fiscali, lavorando in Commissione finanze e nella Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, di cui è stato vicepresidente.

La camera ardente sarà allestita lunedì 12 maggio nella Sala della Protomoteca al Campidoglio, aperta alle 10, con un ricordo pubblico previsto per le 12. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha espresso grande dolore per la scomparsa di Causi, descrivendolo come un valente economista e punto di riferimento nell’amministrazione di Roma, sempre attento alle disuguaglianze. Ha ricordato l’impegno politico e civile di Causi, iniziato nella gioventù e senza sosta, unendosi al cordoglio della sua famiglia e di chi gli voleva bene.

Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha commentato la triste notizia, condividendo il dolore con molti. Ha definito Causi un grande uomo e un economista rigoroso, evidenziando il suo servizio pubblico e il suo impegno come assessore al Bilancio, dove ha affrontato sfide complesse con competenza e passione, lasciando un’impronta duratura. Gualtieri ha rivolto un pensiero affettuoso alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Fonte: www.adnkronos.com