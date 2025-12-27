Morto Lorenzo Reina ad Agrigento

Lorenzo Reina, un uomo di 65 anni, è stato trovato morto nella sua casa di campagna vicina al suo teatro, a Santo Stefano di Quisquina in provincia di Agrigento. stato il figlio Libero a scoprire il corpo. Reina era un artista unico, con una storia straordinaria che lo ha portato a passare dalla vita di pastore a quella di scultore.

Suo padre, anch’egli pastore, aveva voluto che Lorenzo seguisse le sue orme, ma il ragazzo aveva deciso di intraprendere la strada dell’arte. Tuttavia, aveva promesso al padre morente di ritornare a fare il pastore. Reina mantenne la promessa, ma iniziò a creare gigantesche sculture nei terreni paterni, fino a quando non trovò una spianata dove costruì il teatro Andromeda, con 99 posti a sedere disposti secondo il disegno della costellazione.

Il teatro Andromeda è un’opera d’arte a cielo aperto che Reina non ha mai smesso di ritoccare e ridefinire nel corso degli anni. diventato un luogo dello spirito e uno dei teatri più belli del mondo, meta di tanti visitatori in cerca di ispirazione, pace e senso. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell’arte e nella comunità che aveva imparato ad ammirare il suo lavoro.