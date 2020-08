Aveva ancora un pezzo della casacca a righe azzurre dei deportati politici nei campi di sterminio tedeschi, col triangolo rosso e il numero di matricola che gli era stato assegnato all’arrivo a Mauthausen, nel marzo del ’44. Con quel fazzoletto ricamato con la cifra 57616, era andato tante volte in manifestazione l’antifascista Angelo Ratti, mancato ieri, a 94 anni, nella sua Cernusco sul Naviglio.Figlio di un noto socialista a cui i fascisti avevano tagliato le orecchie nel 1924, Angelo era cresciuto secondo la dottrina del papà nonostante tutti allora a scuola si fossero piegati al credo di Mussolini. Venne arrestato a 17 anni, il 18 dicembre del 1943, perché con un gruppo di sei studenti di Cernusco era andato a strappare manifesti fascisti.

Trasportato con i suoi compagni a San Vittore, ci rimase fino agli scioperi dei lavoratori contro la guerra e l’occupazione tedesca, che fa decidere al comando delle Ss di trasferire cento prigionieri. Partirono chiusi in un vagone merci dal Binario 21 nei sotterranei della Stazione Centrale per “destinazione ignota”, come ha raccontato tante volte nelle scuole e in centinaia di appuntamenti pubblici. “Angelo Ratti è stato una colonna portante dell’Aned”, racconta Dario Venegoni, presidente milanese dell’associazione nazionale ex deportati, annunciando i funerali per il 27 agosto alle 11 a Lambrate.



“Il compagno Angelo Ratti, ex deportato politico a Mauthausen e Gusen, è stato per tantissimi anni testimone prezioso della deportazione di fronte a migliaia e migliaia di ragazzi italiani. Angelo è stato per un lunghissimo periodo una colonna della nostra sezione di Milano – scrive su Facebook Venegoni -. Parlava con precisione, senza astio, portando una voce di speranza anche al termine di una testimonianza che aveva necessariamente tratti altamente drammatici. Al figlio e alla famiglia tutta l’abbraccio e le condoglianze dell’Aned e le mie personali”.



Il 14 maggio del 1944, il 18enne Angelo Ratti venne inviato, con altri 2000 deportati, ad uno dei più grandi sottocampi di Mauthausen, Gusen, che raggiunse dopo una marcia di chilometri, con i piedi ormai piagati dagli zoccoli di legno rotti e spaiati. Angelo venne prima mandato in un Kommando che preparava le punte da usare per le perforazioni, un lavoro che consentiva di resistere qualche mese, qualche giorno in più. Poi venne inviato alle cave di granito dove molti lasceranno la vita piegati dalla fatica, dalle privazioni e dalle torture. “Eravamo giovani e in qualche modo incoscienti, forse solo per questo alcuni di noi riuscirono a sopravvivere più di chi aveva figli e sapeva già a cosa andavamo incontro in quei campi. Ho visto morire i miei migliori amici e tante altre persone in modo brutale”, raccontava Ratti. Appena arrivarono gli americani, l’8 maggio del 1945, Angelo lasciò il campo e ritrovando fortunosamente il fratello fra i militari italiani rilasciati dai campi di prigionia. Ad attenderli a casa, i genitori e i concittadini di Cernusco che oggi ne piangono la scomparsa.

“Ho avuto modo di conoscere Angelo, punto di forza dell’Aned di Milano. Era sempre disponibile a raccontare le sue terribili vicissitudini. Non si sottraeva mai agli inviti che come Anpi gli rivolgevamo per testimoniare nelle scuole, alle giovani generazioni, con grande sensibilità, la sua tragica esperienza e le nefandezze commesse dai nazifascisti – lo ricorda Roberto Cenati, presidente di Anpi Milano – . La notizia della sua scomparsa ci ha profondamente addolorato. Angelo rimarrà sempre nei nostri cuori per il suo instancabile impegno per i valori della Memoria e della conoscenza storica”.

“Se n’è andato Angelo Ratti, nella sua Cernusco sul Naviglio. Antifascista con la “A” maiuscola, deportato politico a Mauthausen e Gusen, ha vissuto sulla sua pelle l’orrore dei campi di concentramento ed è stato un testimone prezioso per le giovani generazioni – aggiunge la segretaria metropolitana del PD Silvia Roggiani – A loro ha tramandato memoria e la sua tragica esperienza. La scomparsa di Angelo è una perdita dolorosa per la sua città e per tutti noi, grati a un uomo coraggioso che ha scelto di anteporre la libertà collettiva e i valori democratici e antifascisti alla sua stessa vita. È per questo che ci impegneremo a mantenere vivo il ricordo della sua storia, come – siamo certi – lui avrebbe voluto”.