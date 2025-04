Morto Jorge Bolano, ex giocatore del Parma, aveva 47 anni

Jorge Bolano, ex centrocampista colombiano, è morto all’età di 47 anni a causa di un infarto a Cucutà, in Colombia, mentre festeggiava il compleanno di un parente. Nato il 28 aprile 1977 a Santa Marta, Bolano ha rappresentato la Colombia con 36 presenze e una rete nella nazionale, ottenendo una medaglia d’argento alla Gold Cup nel 2000 negli Stati Uniti e partecipando al Mondiale del 1998.

Bolano ha trascorso dieci anni della sua carriera professionistica in Italia. Il suo percorso in Italia è iniziato nel 1999 quando il Parma lo ha ingaggiato. Ha poi giocato per il Modena, dove ha collezionato 53 presenze in Serie B dal 2007 al 2009. Nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di Lecce e Sampdoria, ma il suo legame più forte è con il Parma e il Junior de Barranquilla.

Con il Parma, Bolano ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, accumulando 128 presenze senza reti. Con il Junior de Barranquilla, il club colombiano a cui è profondamente legato, ha vinto i titoli nel 1993 e 1995, totalizzando 161 presenze e 10 reti in sei anni di militanza. La carriera di Bolano è stata segnata da significativi successi sia in Colombia che in Italia, lasciando un’eredità duratura nel calcio.