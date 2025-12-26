Morto Jean-Louis Gasset ex allenatore Francia

Jean-Louis Gasset, ex allenatore di Montpellier e Marsiglia, è morto all’età di 72 anni. L’ex centrocampista, dopo aver smesso di giocare, ha iniziato la carriera in panchina, alternandosi tra il ruolo di primo allenatore e di vice. Ha trascorso diversi anni al fianco di Laurent Blanc, che conosceva da quando giocavano al Montpellier.

Il Montpellier ha diffuso un comunicato in cui si legge che Jean-Louis Gasset era “figlio di Bernard Gasset, uno dei soci fondatori del Montpellier insieme al presidente Louis Nicollin”. Gasset è stato successivamente giocatore, allenatore delle giovanili e poi allenatore della prima squadra in tre diverse occasioni, l’ultima delle quali da ottobre 2024 ad aprile 2025. È stato un vero e proprio prodotto del club ed ha lasciato un’impronta indelebile in tutti coloro che ha incontrato con la sua professionalità, gentilezza e passione nel condividere le sue conoscenze.

Gasset è stato anche un formidabile ambasciatore del settore giovanile del Montpellier, che ha promosso in club importanti come il Paris Saint-Germain, l’Espanyol, il Saint-Étienne, l’Olympique Marsiglia e la nazionale francese, dove è stato vice allenatore di Laurent Blanc. Il Montpellier ha perso una delle sue figure iconiche e la tristezza è immensa nel ricordare il suo sorriso, la sua voce inconfondibile e il suo umorismo tagliente.

Il presidente Laurent Nicollin e l’intero club desiderano esprimere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare al figlio Robin, attuale assistente di Zoumana Camara alla guida della prima squadra del club, alla figlia Coralie, alla madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset.