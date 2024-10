Morto in casa Baldock, difensore del Panathinaikos: le cause del decesso

Il difensore del Panathinaikos e della nazionale greca, George Baldock, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione a Glyfada, suscitando grande commozione nel mondo del calcio. Baldock, di 31 anni, era stato scoperto privo di vita dal padrone di casa, dopo che la moglie dello sportivo aveva espresso preoccupazione per la sua assenza, soprattutto in un giorno significante come il compleanno della loro figlia. Sono attualmente in corso indagini per chiarire le circostanze dell’incidente; secondo alcune fonti, è stata rinvenuta una bottiglia di superalcolico nei pressi della scena.

Nato nel 1993 a Buckingham, in Inghilterra, Baldock possedeva la doppia cittadinanza inglese e greca grazie alle origini del padre. La sua carriera calcistica è stata contrassegnata da un lungo periodo trascorso nello Sheffield United, prima di trasferirsi nel club greco del Panathinaikos la scorsa estate. La famiglia di Baldock non lo aveva ancora raggiunto ad Atene, il che ha aggiunto ulteriore tristezza al dramma. Dal 2022, Baldock era entrato a far parte della nazionale greca, accumulando un totale di 12 presenze.

Il Panathinaikos ha espresso il suo profondo dolore per la prematura scomparsa del difensore. Sulla propria pagina web, il club ha scritto: “Siamo sconvolti per la perdita del nostro George. La famiglia del Panathinaikos piange la sua prematura scomparsa. Siamo vicini alla famiglia e ai cari di George Baldock”, accompagnando il messaggio con un’immagine in segno di lutto colorata di nero.

La notizia della morte di Baldock ha suscitato un’ondata di tristezza tra tifosi e colleghi, segnando una perdita significativa per il calcio greco. Mentre le autorità continuano a indagare per scoprire cosa sia realmente accaduto, la comunità calcistica si unisce nel cordoglio, ricordando Baldock non solo come un giocatore talentuoso, ma anche come un uomo amato e rispettato da tutti coloro che lo conoscevano. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore della sua famiglia e nella comunità sportiva.