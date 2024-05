morto il dj Claudio Tempesta

Claudio Tempesta, noto dj e stilista di Urbino, è morto a 64 anni a causa di una malattia contro cui ha lottato per anni.

Claudio Tempesta è stato un dj di fama internazionale originario di Urbino. Oltre che per la musica, era noto anche come stilista e aveva collaborato con personalità di spicco come Piero Guidi e Alba Ferretti. Da anni lottava contro una malattia e negli ultime settimane le sue condizioni di salute si erano aggravate tanto da richiedere il ricovero nell’ospedale di Rimini.

L’ultima apparizione pubblica

La sua ultima apparizione pubblica risale a meno di un mese fa, quando si era esibito in una discoteca di Milano. Poi, pochi giorni dopo, il ricovero nell’ospedale di Rimini dove si è spento all’età di 64 anni.

Al suo fianco, senza allontanarsi un attimo, il marito Francoise Rouge. I due si erano sposati a New York prima che in Italia venissero legalizzate le unioni civili. Il funerale, di cui ancora non è stata comunicata la data, si terrà ad Urbino. Il dj verrà sepolto nel cimitero di San Bernardino, di fianco alle tombe dei genitori.

Dj

Claudio Tempesta: il ricordo di amici e colleghi

Piero Guidi lo ricorda così: “Ha collaborato per anni con me, con ‘Linea bold’ nata nel 1982. Ho sempre avuto con Claudio un rapporto splendido. È stata una persona geniale con il piacere dell’innovazione e del fascino che lo ha portato spesso alla ricerca della sua anima“.

“Se n’è andata una persona speciale. Ha illuminato, nei suoi primi 25 anni Urbino come pochi. Non solo un re della console ma un personaggio a tutto tondo, avanti anni luce con il suo acume rispetto il tempo che stava vivendo. Indimenticabile” – scrivono Marta e Marcella Mulazzani, amiche intime di Claudio Tempesta.

Anche l’autore Andrea Aromatico ha voluto condividere un ricordo del dj: “Siamo stati fortunati noi “boomer” nati a Urbino nella seconda metà dell’ultimo secolo dell’altro millennio, perché abbiamo avuto Claudio Tempesta. È stato più che un amico, è stato un maestro. C’ha insegnato il coraggio, la gioia di vivere, la grazia d’esistere”.