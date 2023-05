Morto il discografico Roberto Rossi, fu direttore d'orchestra a Sanremo

E’ morto questa notte Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italy. Lo comunica una nota della stessa casa discografica. Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da più di vent’anni. Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come Direttore d’orchestra di tanti Artisti.

“È scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché Direttore Artistico. Una persona speciale, ricca di umanità e di grande passione per la Musica. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutta l’industria Musicale e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo e di lavorare con lui. A nome di tutta Sony Music Italy Andrea Rosi, Presidente, intende esprimere il più sincero cordoglio e le più sentite condoglianze alla moglie Alessandra e ai figli Stefano e Lavinia”, scrive la Sony Music Italy. I funerali di Roberto Rossi si terranno domani venerdì 12 Maggio alle ore 14.45 presso la Chiesa di San Pio V in via Lattanzio 60, Milano.