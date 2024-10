Morto il barbiere di Mattarella

È morto oggi all’età di 85 anni Franco Alfonso, il barbiere storico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo, Alfonso ha dedicato quasi 70 anni della sua vita alla sua bottega di via Catania, la quale è stata venduta di recente. La sua figura è stata un’icona per la città di Palermo e il suo lavoro è stato caratterizzato da una profonda passione che si è manifestata nel mestiere che lo ha reso celebre.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Alfonso, sottolineando l’importanza che il barbiere ha avuto per la comunità. La bottega di Alfonso non era solo un luogo dove si effettuavano tagli e rasature, ma è diventata nel tempo un centro di aggregazione per diverse generazioni. La sua scomparsa lascia un vuoto significativo tra coloro che hanno imparato a conoscergli e apprezzarlo nel corso degli anni.

Franco Alfonso è ricordato non solo per la sua abilità nel suo lavoro, ma anche per l’affetto con cui ha servito i suoi clienti, molti dei quali erano anche amici. La sua bottega è stata un punto di riferimento nel quartiere e un luogo dove ci si incontrava per scambiare due chiacchiere. Alfonso ha contribuito a creare un legame tra le persone, unendo diverse generazioni attraverso il suo mestiere.

La sua morte segna la fine di un’era per la comunità di Palermo, che ha visto in Alfonso non solo un barbiere ma anche una figura rassicurante, sempre presente nei momenti di quotidianità. La sua eredità continuerà a vivere nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. I familiari di Franco Alfonso ricevono le condoglianze del sindaco e di tanti altri, dimostrando quanto fosse amata e rispettata la sua figura nella società palermitana. La sua passione e il suo impegno resteranno un esempio per le future generazioni, valorizzando un mestiere che richiede non solo abilità, ma anche una forte connessione umana con le persone che si servono.