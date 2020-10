E’ morto dopo una lunga malattia Franco Bolelli, scrittore, saggista, per tanti anni collaboratore di Repubblica. Era nato a Milano l’8 luglio del 1950. L’annuncio arriva da sua moglie, Manuela Mantegazza, con un post su Facebook.

Il basket, la filosofia, il rock, la psichedelia, le arti marziali, l’architettura, l’America, la tecnologia, l’evoluzione…i budini di riso di Cucchi. E, soprattutto, l’amore. Quello grandissimo per Isabella, Manuela, Daniele, e per il genere umano senza limiti e pregiudizi. Come facevi a contenerelo, Franco. Ti scappava da tutte le parti perché era così che concepiva la vita: un mix di energia propulsiva da cui nasceva nuova energia. E quando di festival e contaminazioni nessuno nella Milano anni Settanta/Ottanta ancora osava parlare, c’era lui che non parlava inglese ma americano perché il perbenismo inglese proprio non gli piaceva.

E così un giorno andavi in San Simpliciano e incontravi Brian Eno che Franco aveva catturato chissà dove, chissà in quale incontro in giro per il mondo. E poi di festival ne sono venuti tanti, da Frontiere al Festival della Crescita, alle Vitamine per la mente, fino all’ultimo, quello sull’Amore appunto, in Triennale. Anche lì con tanti amici. Già, l’amicizia, altro elemento fondamentale nella sua vita, da Lorenzo Cherubini ad Andrea Zingoni, altri visionari, come lui.

Teorico dello smart working in tempi non sospetti, lo incontravi da Cucchi nell’angolo in fondo, computer e smartphone, e lì passava le ore scrivendo e ricevendo gli amici. E di libri ne ha scritti tanti, da Viva tutto! con Lorenzo Cherubini a Giocate!, da Cartesio non balla-Definitiva superiorità della cultura pop a Più mondi-Come e perché diventare globali.

Per noi di rubriche ne ha scritte tante. Anche con il coraggio di andare controcorrente. Perché tanto Franco era incontenibile.