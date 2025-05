Morto escursionista di 63 anni

Un escursionista di 63 anni è morto oggi, domenica 11 maggio, dopo essere caduto in un canale nel bellunese. Intorno a mezzogiorno, la Centrale del 118 è stata allertata da quattro compagni di escursione che, durante la discesa da Cima di Porta Bassa, hanno visto l’uomo perdere l’equilibrio. Mentre si trovava su un masso, questi è scivolato e caduto nel vuoto, sparendo dalla vista dei compagni.

Il Soccorso alpino di Belluno è giunto sul posto stabilendo un campo base a Pian Falcina, mentre l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore ha effettuato una ricognizione. I compagni di escursione hanno fornito informazioni, ma non è stato facile individuare il corpo della vittima. Dopo ricerche, è stato trovato circa sessanta metri più in basso, in un canale incassato.

Dopo aver ricevuto il nulla osta per la rimozione, la salma è stata trasferita in un punto più accessibile. Il recupero è stato completato con l’ausilio di un verricello di 60 metri. La barella è stata quindi portata a Pian Falcina, dove erano presenti anche i carabinieri per gestire la situazione. La tragedia ha evidenziato i rischi legati all’escursionismo in montagna, sottolineando l’importanza di mantenere la sicurezza durante le attività all’aperto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com