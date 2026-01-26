Morto Diego Ruspantini portiere Ancona

È morto improvvisamente Diego Ruspantini, ex portiere e preparatore dei portieri, dopo essersi sentito male nella sua abitazione a Porto Recanati. Ruspantini era conosciuto in tutta la regione per il suo passato da estremo difensore e aveva giocato con l’Ancona nelle stagioni di Prima categoria e Promozione.

Era nato a Loreto e dopo aver appeso i guanti al chiodo, era diventato allenatore dei portieri. Con l’Ancona aveva ricordato con piacere la sua avventura nello staff di Marco Lelli e aveva stretto un’amicizia importante con Emanuele Pesaresi. In carriera, Ruspantini aveva vestito tante maglie e aveva vinto vari campionati, tra cui la Promozione 2008-09 con la Fermana e aveva militato anche in serie D con la Monturanese e in Eccellenza con Cingolana, Osimana e Biagio Nazzaro.

Ruspantini era ricordato con affetto in tutte le piazze che lo videro protagonista e la sua scomparsa ha suscitato molti messaggi di cordoglio dalle sue ex squadre. Anche l’Ancona si è unita al coro, esprimendo profondo cordoglio per la sua improvvisa scomparsa e ricordandolo come un ragazzo buono e un portiere di grande fisicità. La società ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.