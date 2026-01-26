8.5 C
Roma
lunedì – 26 Gennaio 2026
Sport

Morto Diego Ruspantini portiere Ancona

Da stranotizie
Morto Diego Ruspantini portiere Ancona

È morto improvvisamente Diego Ruspantini, ex portiere e preparatore dei portieri, dopo essersi sentito male nella sua abitazione a Porto Recanati. Ruspantini era conosciuto in tutta la regione per il suo passato da estremo difensore e aveva giocato con l’Ancona nelle stagioni di Prima categoria e Promozione.

Era nato a Loreto e dopo aver appeso i guanti al chiodo, era diventato allenatore dei portieri. Con l’Ancona aveva ricordato con piacere la sua avventura nello staff di Marco Lelli e aveva stretto un’amicizia importante con Emanuele Pesaresi. In carriera, Ruspantini aveva vestito tante maglie e aveva vinto vari campionati, tra cui la Promozione 2008-09 con la Fermana e aveva militato anche in serie D con la Monturanese e in Eccellenza con Cingolana, Osimana e Biagio Nazzaro.

Ruspantini era ricordato con affetto in tutte le piazze che lo videro protagonista e la sua scomparsa ha suscitato molti messaggi di cordoglio dalle sue ex squadre. Anche l’Ancona si è unita al coro, esprimendo profondo cordoglio per la sua improvvisa scomparsa e ricordandolo come un ragazzo buono e un portiere di grande fisicità. La società ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia e a tutti i suoi cari.

Articolo precedente
Sicurezza veterinaria in Italia
Articolo successivo
Pensioni, aumenti in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Cuffie Wireless Sony WF-C700N

Crisi RAM: ritorna la DDR3

Nicola Piccinni a Bari

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.