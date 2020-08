E’ morto a 67 anni a San Benedetto del Tronto Pierluigi Camiscioni, campione del rugby e controfigura di Bud Spencer. Camiscioni nella sua carriera ha militato con L’Aquila, arrivando anche al titolo di campione d’Italia nell’81-82, e della Roma. Al suo attivo anche 7 presenze con la maglia azzurra della Nazionale. “Tutta la famiglia del rugby italiano è vicina ai cari di Pierluigi Camiscioni, Azzurro numero 312, primo atleta sanbenedettese a indossare la maglia di #Italrugby. Sempre insieme a noi”, lo ricorda su Twitter la federazione rugby. Oltre che per la sua attività di sportivo, Camiscioni era conosciuto per aver fatto da controfigura a Bud Spencer in tre film degli anni ’90 girati negli Usa e in Costa Rica.

