Morto Aldo Tortorella, aveva 98 anni.

È morto Aldo Tortorella, storico dirigente del Partito Comunista Italiano e giornalista, all’età di 98 anni. La sua scomparsa ha suscitato reazioni toccanti da parte di esponenti politici e associazioni. Goffredo Bettini, dirigente nazionale del PD, lo ha descritto come “un grande comunista italiano, combattente instancabile per la giustizia e la libertà in Italia e nel mondo”, rendendo omaggio alla sua memoria. Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale dell’Anpi, ha ricordato Tortorella come il partigiano Alessio, un intellettuale di straordinaria levatura e punto di riferimento per l’Anpi e per tutti gli antifascisti, esprimendo “infinito dolore” per la sua perdita.

Elly Schlein, segretaria del PD, ha espresso il suo profondo cordoglio, sottolineando il suo contributo alla Resistenza giovanile e la sua capacità di difendere valori fondamentali come la libertà e la democrazia. Ha affermato che il suo lascito rimane una guida per tutti noi.

Anche Nicola Fratoianni di Avs ha condiviso un pensiero su Facebook, definendo Tortorella un partigiano, antifascista, giornalista e dirigente comunista, evidenziando la sua figura come una delle personalità più rilevanti della sinistra italiana. Fratoianni ha messo in luce il suo impegno costante per la giustizia sociale e la pace, ricordando la sua ironia sempre acuta. Infine, ha inviato un abbraccio ai familiari e a chi gli ha voluto bene, evidenziando quanto mancherà alla comunità.