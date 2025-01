Morto a 98 anni Enrico Malizia, tossicologo di fama internazionale

È morto a 98 anni Enrico Malizia, un noto tossicologo, scienziato, medico e letterato di fama internazionale. All’inizio della sua carriera e fino agli anni ’60, Malizia si è dedicato alla nefrologia, diventando allievo del celebre nefrologo francese Jean Hamburger. Grazie al suo impegno, fu nominato membro della Società Internazionale di Nefrologia e divenne cofondatore e cosegretario della Società Italiana di Nefrologia.

Successivamente, Malizia si concentrò sullo studio della tossicologia e della farmacologia, raggiungendo alti livelli di notorietà a livello mondiale. Fu fondatore della cattedra di Tossicologia Clinica e del primo centro antiveleni in Italia presso l’Università La Sapienza. Collaborò attivamente alla scoperta delle proprietà antagoniste morfinoidi del naloxone e contribuì all’organizzazione dei centri antiveleni in Europa e alla formulazione delle politiche antidroga dei ministeri italiani della sanità e dell’istruzione pubblica, nonché della comunità europea, diventando membro della commissione Pompidou. Malizia partecipò anche a ricerche significative nel campo dell’AIDS.

Come presidente della Società Italiana di Tossicologia, della Società Internazionale e della Società Europea dei centri antiveleni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Tra questi, spicca la laurea Honoris Causa da università prestigiose come Berkeley, Buenos Aires, Philadelphia e Gent. Inoltre, il presidente della Repubblica Italiana Ciampi gli conferì la medaglia d’oro per il suo impegno nell’educazione, cultura, arte e scienza, e il ministro della sanità lo premiò per la sua attività nel campo della lotta contro la droga.

Nel 2002, Malizia fu nominato professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma, dedicandosi successivamente a una intensa attività culturale e letteraria che gli valse numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la medaglia d’oro del presidente della Repubblica Italiana Napolitano. La sua eredità nel campo della tossicologia e della medicina rimarrà viva grazie ai suoi contributi fondamentali e ai suoi sforzi in favore della salute pubblica e dell’istruzione.