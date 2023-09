Morto a 87 anni il filosofo Gianni Vattimo. Il compagno di 36 anni accusato di circonvenzione di incapace

È morto a Torino all’età di 87 anni Gianni Vattimo, uno filosofo tra i massimi esponenti della corrente postmoderna. Nel suo lungo curriculum è stato anche penna di La Repubblica, L’Espresso e La Stampa, nonché volto politico di vari partiti di Sinistra.

Addio a Gianni Vattimo, filosofo del “pensiero debole”. Aveva 87 anni #GianniVattimo pic.twitter.com/VZHe1mdNCv — raicultura (@RaiCultura) September 19, 2023

Gianni Vattimo, da sempre gay dichiarato, ha fatto molto discutere quando nel 2010 si è fidanzato con il giovane Simone Caminada, più piccolo di lui di circa mezzo secolo. All’epoca lui aveva 74 anni, l’altro 23. Qualche anno fa la Procura di Torino lo ha addirittura accusato e condannato in primo grado di circonvenzione di incapace, nonostante il ballerino abbia sempre negato.

Per i giudici del Tribunale di Torino Simone Caminada avrebbe approfittato della fragilità del filosofo per mettere le mani sul suo patrimonio. Nei confronti di Gianni Vattimo i periti della Procura avevano accertato “patologie che portano a un deficit sul piano previsionale, esecutivo e sulla capacità di autodeterminazione: un disturbo depressivo aggravato dal Parkinson“.

Per due volte Gianni e Simone hanno provato a unirsi civilmente, ma è sempre finita con un nulla di fatto. Nel 2022 era stata la Procura a bloccare la cerimonia prevista nel comune di Vimercate proprio a causa del giudizio del Tribunale; quest’anno, invece, è stata la sindaca a rifiutarsi di unirli civilmente dopo aver constatato che il filosofo non era già più in grado di parlare.