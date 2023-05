E’ morto a 59 anni Andy Rourke, bassista degli Smiths. A darne notizia, via social, Johnny Marr, chitarrista della band. Nato a Manchester, Rourke era entrato negli Smiths nel 1982 e vi era rimasto fino al 1987. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia”, un cancro al pancreas. “Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento”, ha scritto Marr in un post su Twitter.

It is with deep sadness that we announce the passing of Andy Rourke after a lengthy illness with pancreatic cancer.

Andy will be remembered as a kind and beautiful soul by those who knew him and as a supremely gifted musician by music fans.

We request privacy at this sad time pic.twitter.com/KNehQxXoFz

— Johnny Marr (@Johnny_Marr) May 19, 2023