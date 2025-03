Morto a 53 anni Sergio Ricciardone, fondatore e direttore del C2C Festival

È morto Sergio Ricciardone, fondatore e Direttore del C2C Festival, all’età di 53 anni. Il Club To Club ha espresso il proprio cordoglio attraverso un messaggio su Instagram, in cui manifesta la sua vicinanza a Christel, Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso umano e professionale. Il messaggio sottolinea come la visione di Ricciardone continuerà a guidare il festival anche nei momenti difficili.

Il C2C Festival è nato nei primi anni 2000 come Club To Club ed è cresciuto nel tempo, diventando uno dei festival di danza più importanti d’Europa. Ha evoluto la sua identità, trasformandosi in una piattaforma riconosciuta a livello internazionale, dove vengono presentate alcune delle più audaci espressioni della musica contemporanea.