E’ morto a 53 anni il cantante Carlos Marin del celebre gruppo Il Divo. Ne ha dato notizia lo stesso gruppo sui social: “È con il cuore addolorato che vi comunichiamo che il nostro amico e compagno, Carlos Marin, è morto. Mancherà ai suoi amici, familiari e fan. Non ci sarà mai un’altra voce o spirito come Carlos”. Marin era stato ricoverato il 7 dicembre scorso nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Manchester per cause sconosciute, e per questa ragione Il Divo era stato costretto a posticipare il tour di Natale nel Regno Unito.

Marin era nato in Germania, a Rüsselsheim, da genitori spagnoli, e si era trasferito a Madrid all’età di 12 anni, dove ha studiato canto con Alfredo Kraus, Montserrat Caballè e Giacomo Aragall. Con una voce dal timbro baritonale, si era esibito in diversi musical prima di unirsi al gruppo Il Divo nel 2003, nato da un’idea dell’inventore di X Factor, Simon Cowell, che voleva fondere il canto lirico con la musica pop.

Oltre a Marin il quartetto era composto dai ‘tenori’ David Miller e Urs Bühler e dal cantante pop Sébastien Izambard. I loro successi includevano ‘Regresa a Mi’ (Unbreak My Heart), ‘The Time Of Our Lives’ e ‘I Believe In You’ – un duetto con Celine Dion – oltre a una versione di ‘Hello’ di Adele. Hanno venduto più di 30 milioni di dischi e hanno avuto 160 dischi d’oro e di platino in più di 33 paesi, secondo quanto riporta il sito web del gruppo.