Morto a 47 anni Jeff Baena, marito di Aubrey Plaza: trovato nel suo appartamento a Los Angeles

Il produttore cinematografico e regista Jeff Baena, marito dell’attrice Aubrey Plaza, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles all’età di 47 anni. La polizia, intervenuta subito dopo la segnalazione, sta indagando sull’accaduto e, secondo le prime informazioni fornite da Tmz, la causa della morte sarebbe un suicidio, anche se non sono stati comunicati dettagli ufficiali al riguardo. La tragedia si è verificata alle 10:30 locali del 3 gennaio, corrispondenti alle 18:30 in Italia. Nessun membro della famiglia ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

Jeff Baena, originario di Miami, ha studiato cinema all’Università di New York e si è trasferito a Los Angeles dopo la laurea per inseguire il suo sogno di lavorare a Hollywood. Ha esordito come sceneggiatore nel 2004 con “I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita” e ha successivamente diretto pellicole come “Life After Beth” (2014), “Joshy” (2016), “The Little Hours” (2017), “Horse Girl” (2020) e “Spin Me Round” (2022). Nel 2011 ha conosciuto Aubrey Plaza, con cui ha avuto una relazione duratura che li ha portati a sposarsi nel 2021. L’annuncio del matrimonio è stato condiviso su Instagram dall’attrice, che ha descritto Baena come “mio marito”.

La relazione tra Baena e Plaza è affermata risalire al 2011, con la coppia che ha coltivato il loro legame mentre lavoravano insieme in vari progetti cinematografici. Aubrey Plaza, attrice comica di grande talento, ha guadagnato notorietà attraverso ruoli in produzioni significative, l’ultima delle quali è il film “Megalopolis” di Francis Ford Coppola. Recentemente, nel 2023, Plaza è stata anche nominata dalla rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo.

Attualmente, i dettagli riguardanti le circostanze della morte di Jeff Baena rimangono incerti, e il pubblico attende ulteriori aggiornamenti dalla polizia e dai familiari. La triste notizia della sua morte ha sorpreso molti, lasciando un vuoto nell’industria cinematografica e tra i suoi cari.