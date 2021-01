Era l’ultimo partigiano siciliano ancora in vita. Si è spento a 101 anni nella sua città adottiva, Roma, dove si era trasferito negli anni Cinquanta per ricoprire il ruolo di dirigente della Rai. Stefano Narici, originario della provincia di Trapani, aveva sempre mantenuto un forte legame con la sua Sicilia, dove tornerà per l’ultima volta nei prossimi giorni per essere sepolto accanto alla moglie Anna ed ai genitori nella cappella di famiglia del cimitero di Alcamo.

L’8 settembre del 1943, da ufficiale dell’esercito italiano a Cuneo, Narici rifiutò di arrendersi e di consegnare le armi ai tedeschi e aderì alla Resistenza. Fece parte di uno dei gruppi partigiani più attivi di “Giustizia e Libertà” combattendo nelle valli piemontesi fino al raggiungimento della Liberazione, il 25 Aprile 1945. Per un periodo visse anche in clandestinità, ospitato in un convento di suore.

Nel 2015, in occasione del 70° anniversario della Resistenza, fu invitato personalmente dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prima di trasferirsi a Roma, Narici ricoprì anche il ruolo di presidente dei giovani dell’Azione cattolica di Alcamo.

“Nel 2019, in occasione del centesimo compleanno, mio zio ricevette un telegramma di auguri dal Quirinale – racconta Massimo Fundarò, nipote del partigiano Stefano Narici – Ricordo che fu molto contento del fatto che il Presidente della Repubblica si fosse ricordato di lui”.

Qualche anno prima, quando venne a sapere dal nipote che a Trapani si era costituita l’ANPI, volle iscriversi a tutti i costi, ricevendo anche la tessera ad honorem che spetta ai partigiani ancora in vita.