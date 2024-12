Morti sul lavoro, non solo operai e militari. Generazioni future a rischio

Morti sul lavoro continuano a rappresentare una questione drammatica in Italia, con l’avvocato Ezio Bonanni e il dottor Pasquale Montilla che collaborano attivamente nell’ONA per sensibilizzare l’opinione pubblica e garantire diritti alle vittime. Il dramma dell’amianto è al centro di questa lotta, con un passato che continua a colpire le generazioni attuali e future, a causa di terreni non bonificati e controllati.

Il dottor Pasquale Mortillo discute la questione dei materiali radioattivi provenienti dall’attività umana, evidenziando come l’industria dismessa contribuisca alle problematiche ambientali e sanitarie. Ogni anno si registrano migliaia di incidenti mortali sul lavoro, un contesto che dovrebbe essere protettivo ma spesso si rivela fatale. Anche se alcune morti sembrano incolori sui giornali, molti non ottengono giustizia e le loro famiglie devono affrontare problemi permanenti, con la salute delle generazioni future compromessa.

Il tema delle vittime dell’amianto è affrontato da esperti e professionisti di vari settori, con l’intento di colmare le lacune informatiche e di giustizia che caratterizzano il sistema. In Italia, oltre 1.200 persone muoiono ogni anno sul lavoro, con conseguenze devastanti che includono circa 25.000 invalidità permanenti. La storia di Renato, un operaio esposto all’amianto, viene raccontata attraverso gli occhi del figlio, che cerca giustizia per la morte del padre. La sua vita si svolge in un contesto di precarietà, contrapposta alla sicurezza che il padre trovava nel lavoro fisico.

Il libro di Alberto Prunetti, che ripercorre la vita di Renato, combina elementi autobiografici e documentali, offrendo una narrazione toccante. L’autore si unisce a Wu Ming 1 e Girolamo De Michele nella lotta per la verità, sottolineando l’importanza della memoria e della giustizia sociale. La storia affronta temi di dolore e resistenza, evocando emozioni forti. Prunetti, già attivo su questo tema dal 2014, continua la sua battaglia, spingendo per un futuro migliore e più consapevole riguardo ai pericoli del lavoro e dell’amianto.