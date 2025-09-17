Morti sul lavoro in Italia: allerta per le vittime over 60

Stefano Bottaro, un autista esperto, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre era al lavoro. Dopo un viaggio in tir senza problemi, stava per effettuare il carico di scarico delle merci presso l’azienda Mctranspel a Vigonovo. Sebbene il suo compito fosse limitato all’apertura dei portelloni del camion, un errore durante le operazioni di carico ha portato a una tragedia.

Mentre Bottaro apriva la maniglia per accedere al cassone, i portelloni si sono improvvisamente spalancati, causando la caduta di un transpallet elettrico. Questo strumento, caricato sopra la merce, è piombato su Bottaro, colpendolo gravemente. Il suo datore di lavoro ha confermato che il carico non era stato sistemato da Bottaro, ma da operai di un’altra azienda, i quali avrebbero dovuto evitare di posizionare il transpallet in modo che potesse cadere.

Il piazzale dell’azienda è stato chiuso per consentire le indagini della magistratura e del servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spisal). I colleghi di Bottaro, che hanno assistito all’incidente, hanno tentato di rimuovere il muletto e chiamare i soccorsi. Nonostante gli sforzi dei medici, Bottaro è deceduto dopo essere stato trasportato all’ospedale di Mestre, dopo un’ora di interventi per tentare di rianimarlo.

Bottaro, già in pensione, aveva continuato a lavorare con un nuovo contratto. Era una persona molto conosciuta e apprezzata in paese, lascia due figlie, due fratelli, uno zio e la madre. L’azienda esprime il suo profondo dolore per la perdita di un autista esperto e rispettato.