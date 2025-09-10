23.1 C
Roma
domenica – 14 Settembre 2025
Economia

Morti sul lavoro in Abruzzo: una crisi da affrontare subito

Da StraNotizie
Morti sul lavoro in Abruzzo: una crisi da affrontare subito

Quattro persone sono morte in un giorno, sottolineando un’emergenza nazionale legata alla sicurezza sul lavoro, con un incremento dei decessi in Abruzzo. Un report dell’osservatorio Sicurezza sul lavoro e ambiente Vega Engineering evidenzia, nei primi sette mesi dell’anno, 607 morti sul lavoro, un aumento di 30 decessi rispetto all’anno precedente, pari al 5,2%.

L’Abruzzo occupa il settimo posto in Italia per il tasso di infortuni mortali, particolarmente critici nelle province di Chieti e Teramo. A Pescara i dati sono in linea con la media italiana, mentre L’Aquila si distingue con uno dei tassi di mortalità più bassi. I settori più colpiti sono le costruzioni, seguite da manifatturiero e trasporti. Sorprendentemente, il tasso di mortalità tra i lavoratori stranieri è oltre il doppio rispetto a quello dei lavoratori italiani. Nei primi sette mesi, l’Abruzzo ha registrato 11 morti, notevolmente inferiori rispetto a Toscana, Veneto e Lombardia, ma la classifica dell’osservatorio colloca queste regioni più in basso nonostante il numero di decessi.

A seguito di questa situazione, un nuovo decreto legge è in fase di elaborazione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, con misure per aumentare la prevenzione degli infortuni, potenziare i controlli e accrescere la formazione. Il ministero competente, guidato da Marina Calderone, sta discutendo il testo con le parti sociali e i tempi sono ristretti.

Nel commento ai dati aggiornati, Mauro Rossato, presidente dell’osservatorio, evidenzia che, nonostante la stabilità degli infortuni mortali in occasione di lavoro, c’è stata un’impennata del 24,1% degli infortuni in itinere.

Le regioni con maggior rischio, che hanno superato il +25% di incidenza rispetto alla media nazionale, includono Basilicata, Umbria e Campania, mentre l’Abruzzo si colloca in zona arancione secondo le statistiche aggiornate.

Articolo precedente
Elezioni Aosta: il Centrodestra punta su Girardini e Furci
Articolo successivo
Concerti e festival a Sassari: eventi da non perdere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.