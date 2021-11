Morti oggi: i cantanti e i musicisti famosi scomparsi in questa giornata negli scorsi anni, per non dimenticare chi ha fatto la storia.

Ogni giorno si celebrano tanti anniversari nel mondo della musica: compleanni, date di nascita, pubblicazione di album, canzoni, momenti storici. E purtroppo, anche tante scomparse. Perché è nel corso delle cose: la vita ha un inizio e una fine. Anche se quella di molti artisti viene resa eterna dalla loro grande eredità musicale. Scopriamo insieme chi sono i cantanti e i musicisti morti oggi, 11 novembre.

Cantanti italiani morti oggi

In Italia non si ricordano nella giornata dell’11 novembre grandi personalità del mondo della musica scomparse in questo giorno.

Morti oggi: le star della musica mondiale

49 anni fa moriva Barry Oakley, bassista e cantante classe 1948. Aveva solo 24 anni. Barry era uno dei membri fondatori della leggendaria Allman Brothers Band, con cui suonò nei primi due album in studio e nel celebre live At Fillmore East, pubblicato nel 1971. Morì in seguito a un tremendo incidente stradale mentre era alla guida della sua motociclietta a Macon. Una tragica coincidenza: solo pochi metri prima era morto un anno prima Duane Allman.

basso

Sei anni fa moriva Phil Taylor, storico batterista britannico classe 1954. Per tantissimi anni ha trascinato la ritmica dei Motorhead, in particolare nel periodo 1975-1984 e nel 1987-1992. Con Lemmy e ‘Fast’ Eddie Clark è considerato tra i tre membri della formazione classica della band. Il suo soprannome era Philty Animal.

Cinque anni fa moriva Victor Bailey, bassista classe 1960. Artista di grandissimo talento, è diventato famoso negli anni Ottanta per aver militato, tra il 1982 e il 1986, nei Weather Report. Dal 1988 diede vita a una brillante carriera solista, pubblicando diversi album (l’ultimo uscito nel 2010). Di seguito la sua Low Blow: