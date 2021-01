Gita di morte sull’Alpe Devero. Due scialpinisti, dispersi da ieri, sono stati ritrovati senza vita poco dopo mezzogiorno sulle montagne del Verbano-Cusio-Ossola, nel Piemonte nord. Erano a 2.200 metri in quota, nel Vallone Buscagna. Le ricerche sono partite questa mattina e dopo poche ore c’è stato il ritrovamento: per i due escursionisti non c’era più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati travolti da una valanga – probabilmente di ridotte dimensioni – mentre procedevano lungo il tracciato del sentiero estivo che collega l’Alpe Devero con la frazione di Crampiolo. L’uomo infatti era quasi totalmente sepolto dalla neve, mentre la donna aveva attivato l’airbag che aveva nello zaino. I corpi sono stati ritrovati dal soccorso alpino della Finanza grazie alla localizzazione dei telefoni.

L’Alpe Devero

Erano partiti per una gita ieri mattina e avrebbero dovuto pernottare in una baita nella borgata dell’Alpe Devero la scorsa notte, ma non sono rientrati. Questa mattina non vedendoli rientrati è scattato l’allarme. La telefonata alla centrale operativa è arrivata alle 9.30. Nelle ricerche è stato impiegato anche l’elicottero del soccorso alpino piemontese e in poche ore le squadre sono riusciti a ritrovarli ma purtroppo per loro era oramai tropo tardi. Le due vittime, entrambe lombarde, sono Erica Mosca di 52 anni e Lorenzo Landenna di 56. Abitavano a Samarate, paese alle porte di Gallarate