Morti due operai di 23 e 39 anni: incidenti sul lavoro nel Casertano e nel Lodigiano

Due incidenti sul lavoro si sono verificati oggi, 31 dicembre, causando la morte di due operai. Il primo incidente è avvenuto a Gricignano d’Aversa, in provincia di Caserta, dove un uomo di 39 anni è rimasto schiacciato da un muletto. I carabinieri della compagnia di Marcianise sono intervenuti e il personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. È stata aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.

Il secondo incidente ha avuto luogo a Montanaso Lombardo, in provincia di Lodi, dove un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere precipitato mentre lavorava all’interno di un capannone. Il giovane stava effettuando lavori di ristrutturazione su un impianto e si trovava sul tetto quando il pavimento ha ceduto, facendolo cadere da un’altezza di circa dieci metri. Le ferite riportate nell’impatto con il suolo erano gravi e, nonostante gli sforzi del personale dell’Areu 118, che ha cercato di rianimarlo in attesa dell’elisoccorso, il ragazzo è deceduto.

Entrambi gli episodi hanno richiamato l’attenzione delle autorità competenti, tra cui i carabinieri e i vigili del fuoco, per fornire assistenza e gestire le indagini sugli infortuni sul lavoro. Gli incidenti evidenziano l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e la necessità di adottare misure preventive per proteggere i lavoratori.