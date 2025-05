Morti 2 piloti in un incidente

Tragedia nella Superbike britannica. Ieri, lunedì 5 maggio, due piloti, Owen Jenner, 21 anni, e Shane Richardson, 29 anni, neozelandese, sono morti in un incidente sul circuito di Oulton Park, Cheshire. Lo scontro è avvenuto alla prima curva, coinvolgendo undici piloti a distanza ravvicinata dopo la partenza. La gara è stata subito interrotta e successivamente cancellata.

Nel comunicato ufficiale si afferma: “Alla partenza della gara del Campionato Britannico Supersport a Oulton Park, all’uscita della prima curva, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti”. Intervenuti prontamente i soccorsi, a causa della gravità dell’incidente e del prolungato intervento medico, si è deciso di annullare il resto dell’evento.

Jenner è deceduto a causa di un trauma cranico, mentre la morte di Richardson è stata confermata dal Royal Stoke University Hospital; per lui le ferite al torace sono state fatali. Inoltre, nell’incidente sono rimasti feriti altri sei piloti. Tom Tunstall ha riportato lesioni gravi alla schiena e all’addome, mentre le condizioni di Carl Harris, Max Morgan, Cameron Hall, Freddie Barnes e Morgan McLaren-Wood sono meno preoccupanti.

Questo tragico evento segna una giornata buia per il motociclismo britannico, evidenziando i rischi intrinseci alle corse e la necessità di misure di sicurezza sempre più efficaci per proteggere i piloti in pista.