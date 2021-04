La telecamera della volante non funzionante, nella sua memoria le immagini e le voci registrate nel 2017. Poi, il nulla. È l’esito dell’indagine tecnica sull’auto della polizia stradale che il primo marzo ha travolto la Punto grigio metallizzato della famiglia Lossetto.

La volante stava inseguendo due ladri che avevano rubato sigarette e soldi dall’auto di una tabaccaia. L’atto ripetibile è stato disposto dalla procura.

Nello scontro frontale di un mese e mezzo fa Sheina Lossetto è morta a 14 anni mentre era in auto con papà, mamma e fratello. Alle orecchie aveva le cuffie, stava ascoltando la musica latino-americana che le piaceva tanto. Un’auto della polizia, che stava inseguendo dei ladri, è finita addosso alla Punto del padre Daniele in via di Salone, a Settecamini. L’adolescente è stata sbalzata nello spazio del lunotto posteriore. È morta sul colpo.

A assistere al sopralluogo sulla volante c’erano il consulente del pubblico ministero e quelli della difesa della famiglia Lossetto.



Il padre di Sheina

“Non sappiamo se la telecamera fosse rotta o meno, di certo non era in funzione – dice Fabrizio Ceramponi, analista ricostruttore che, insieme all’ingegnere Francesco Di Gennaro, è il consulente di parte dei Lossetto – e così vengono a mancare alcuni elementi che avrebbero potuto corroborare i nostri rilievi e le nostre conclusioni scientifiche” . Sul non funzionamento della telecamera è stata contattata la questura che, però, non ha fornito alcuna replica.

Pochi giorni dopo lo scontro, i consulenti dei Lossetto, nominati dall’avvocato Roberto Pacini, avevano sostenuto che l’auto della polizia viaggiasse a circa 100 chilometri orari dopo un sopralluogo sulla strada. Le due auto si sono scontrate in una curva. E, il padre di Sheina, adesso, rivela a Repubblica che la loro auto era incolonnata nel traffico, ferma dietro un camion che trasportava caffè. Una versione quella dell’alta velocità che, ovviamente, dovrà essere confortata dalla ricostruzione cinematica dello scontro.

“Quelle immagini potevano essere preziose per le indagini perché avrebbero fornito altri elementi utili a comprendere i motivi di quell’inseguimento così pericoloso. Anche le voci dei due poliziotti avrebbero potuto fornirci una ricostruzione di quanto accaduto quel giorno”, dice l’avvocato Roberto Pacini. I due ladri non sono stati presi, la loro auto era identica a quella dei Lossetto. E in una delle prime ricostruzioni era emerso che, forse, la polizia avesse scambiato l’auto per quella dei ladri. Il padre di Sheina è rimasto in ospedale per due mesi, il fratello ha subito un intervento all’aorta, la madre ha riportato la frattura del naso ed è la ferita più lieve.