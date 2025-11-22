4.9 C
Morte Ornella Vanoni Italia

La morte di Ornella Vanoni ha lasciato un vuoto che è stato subito colmato da una pioggia di storie, commenti e video sui social per ricordare la cantante, attrice e conduttrice milanese. Ciò non solo per l’indelebile traccia lasciata nel mondo della musica e dello spettacolo, ma anche per la saggezza, lo spirito e la profondità umana. Personaggi noti come Emma e Carlo Conti, così come persone comuni, hanno voluto esprimere a parole e con gesti concreti il loro affetto.

La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro di Milano, dalle 10 alle 14 di domenica 23 novembre e dalle 10 alle 13 di lunedì. I funerali si terranno lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco alle 14.45.

