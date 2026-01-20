Morte in carcere negli Stati Uniti

Victor Manuel Diaz, un cittadino nicaraguense di 36 anni, è stato trovato morto nel più grande centro di detenzione per migranti degli Stati Uniti, in Texas. Diaz si trovava sotto la custodia dell’Ice, Immigration and Customs Enforcement.

Secondo una dichiarazione rilasciata dall’Ice, l’uomo si sarebbe suicidato, ma è stata aperta un’indagine per determinare la «causa ufficiale» della sua morte. La struttura in cui è avvenuto il fatto si chiama “Camp Montana” e si trova nella base militare di Fort Bliss, fuori El Paso, dove sono morte altre due persone.

Un altro detenuto è morto all’inizio del mese mentre gli agenti cercavano di impedirgli di suicidarsi, ma secondo un altro detenuto, almeno cinque agenti lo stavano trattenendo, ammanettato, e almeno uno gli aveva messo un braccio intorno al collo.

Victor Manuel Diaz era stato arrestato dall’agenzia a Minneapolis e arrivò negli Usa attraverso il Messico. Ad agosto, un giudice gli ha ordinato di lasciare gli Usa.

Numerose organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato il trattamento delle persone recluse nella struttura Camp Montana, citando abusi e negligenza. Sotto l’amministrazione Trump, la detenzione delle persone di origine straniera negli Stati Uniti ha raggiunto livelli record, con più di 73mila persone trattenute in media e un nuovo record di decessi.