Morte improvvisa di Laura Dahlmeier, il mondo dello sport in lutto

Il mondo sportivo è in lutto per la tragica scomparsa della campionessa di biathlon Laura Dahlmeier. La 31enne tedesca è stata ritrovata senza vita sulle montagne del Karakorum, in Pakistan, dopo essere stata dichiarata dispersa a seguito di una frana verificatasi il 28 luglio.

L’incidente è accaduto intorno a mezzogiorno, mentre Dahlmeier si trovava a un’altitudine di 5.700 metri. La sua compagna di arrampicata ha subito allertato i soccorsi, ma le numerose frane nella zona hanno reso difficile l’intervento. Solo il giorno successivo un elicottero ha raggiunto il luogo della tragedia, dove il corpo della biatleta è stato infine localizzato.

Nonostante gli sforzi di un team internazionale di soccorritori, le ferite subite da Dahlmeier indicano che la morte sia stata immediata. Il suo management ha rivelato che l’atleta desiderava che il suo corpo rimanesse sulla montagna, rispettando le sue ultime volontà, una richiesta sostenuta anche dai familiari.

Il Comitato olimpico tedesco ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come Dahlmeier fosse molto più di una semplice atleta: “Era una persona con cuore, atteggiamento e visione”. Nella sua carriera, Laura aveva ottenuto straordinari successi, vincendo sette ori mondiali, due medaglie d’oro olimpiche e la Coppa del Mondo nel 2017. L’ultimo trionfo in competizione risale al mass start del 2018/2019, a Anterselva.